羅時豐日前推出新專輯《體驗》，27日首度與外甥謝毅宏一起上直播節目受訪，二人現場展開「家族最會搖」寶座爭霸戰，大玩抖臀遊戲，場面一度失控！羅時豐展現高昂興致，狂講大尺度笑話、抖胸秀大肌肌，更模仿蕭煌奇及前總統李登輝演唱〈無言的結局」，讓網友狂笑大喊「被圈粉了」。

羅時豐年過半百駐顏有術，新專輯造型常被說跟韋禮安撞臉，昨在節目現場更被網友稱讚像日本男神反町隆史、阿部寬，沒想到羅時豐竟自曝：「最多人說我長得像加藤鷹。」更擺出該名日本前AV男星的招牌金手指，隨後也大開黃腔，遭謝毅宏緊急提醒：「這裡是直播節目不是秀場喔！」羅時豐也當場抖胸展現健身成果，讓三位主持人忍不住伸手觸摸。另外，羅時豐也與外甥謝毅宏比賽抖臀，爭搶「家族最會搖」寶座，沒想到主持人瑪麗還在解釋遊戲規則，羅時豐就激動搶答：「我知道怎麼玩！」並展現超強腰力，大勝年紀只有自己一半的謝毅宏。

曾演出BL網路劇《越界》吸粉無數的謝毅宏，出道三年首次與姨丈羅時豐同台，他透露彼此關係親密，羅時豐更是出生時第一個抱他的人，尤其當時把還是早產兒的他從保溫箱抱出來給媽媽，大膽舉動曾嚇壞眾人，現在回想卻很溫馨。謝毅宏也自爆唱歌會走音，不適合當歌手，羅時豐在一旁補槍：「他很會唱R&B，因為音不準聽起來就像R&B。」現場爆笑聲不斷。

羅時豐（左）和外甥謝毅宏上直播節目。（蝦皮購物提供）

(中時 )