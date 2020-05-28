最近因港星黃秋生出聲要入籍台灣，以及大陸推港版國安法，香港人移民來台話題再度引起熱議。台灣生活品質佳且物價低廉，成為港人來台的最佳賣點。但有位女大生po文表示，真不建議將台灣當後門，她也理性表述為何不想移民來台的原因。

這位女大生在《Dcard》發文說，沒錯，香港快要淪陷了。但她跟一般的香港人不同，並沒有移民台灣的打算。並不是說台灣不好，她解釋，喜歡台灣的風土民情，只是考慮事業發展，台灣不是一個選擇。

她在發文中還澄清，香港人不是每個都沒文化、禮貌，也不是人人自私自利，對於台灣有人倡議制定難民法，她表示反對。她認為，移民政策一定要有門檻，不能把台灣寶島看成後門。

講到最後她說，「今日香港 明日台灣」是指一國兩制，「請台灣人好好守護民主自由，我們香港黃泉之下再見。」

對於香港女大生這番犀利發言，網友紛紛留言點出闗鍵，「你們當然不會來啊，台灣薪水是你們的4分之1，妳來會餓死」、「有錢有能力的香港人早就移民了」、「不是有錢人都往歐嗎」、「說真的，沒錢的香港人才會來台灣」、「我是醫護人員，台灣的健保我承認CP值非常高…但醫師付出和收入不成正比」、「認清事實 不要認為地球繞著臺灣轉」。最後原PO回應說，「謝謝你們，香港沒救了，多器官衰竭中」。

(中時電子報)