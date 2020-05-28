受到新冠肺炎疫情以及反送中抗議影響，香港的珠寶大受打擊。香港珠寶製造商協會就警告，目前該行業約有2000家公司，下個月恐怕會有5成的公司倒閉，而大陸珠寶業早在貿易戰後就已「屍橫遍野」。

港媒明報報導，因為疫情爆發，導致展覽會多次改期，而香港珠寶製造業主要透過展會接單，生意大受影響，資金鏈斷裂。香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧就形容，現在珠寶業遇到的危機可說是百年難得一見，現在零生意的公司比比皆是。

杜源寧說，其實香港各金飾品牌自去年中起生意就受到影響，已有一年多未接獲香港品牌的訂單；他還提到，大陸珠寶製造業由美陸貿易戰開始就已「屍橫遍野」，相信一年半之間已有5成公司倒閉。

他警告，目前行業約有2000家公司，資金週轉有困難，但政策不到位，因為工廠位於大陸，香港員工不多，政府保就業計畫幫助不大，估計6月會有3~5成的公司倒閉。

(中時電子報)