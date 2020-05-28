1名居住在巴基斯坦和印度邊境的男子，於昨日(27)向印度政府強烈要求，將開齋節期間所放飛的鴿子歸還，因為鴿子是代表和平的象徵，印度政府無權有所捕抓行為。由於鴿子是自行從巴基斯坦飛到印度邊界停留休息，因此印度政府認為鴿子是巴基斯坦派遣來監視自己的，將鴿子以「間諜罪名」囚禁印度國內。

此男子名為哈比布拉罕，居住在巴基斯坦和印度邊界處的城鎮。他在昨日(27)向印度總理納倫德拉·莫迪強烈要求，將開齋節期間所放飛的鴿子平安歸還，因為鴿子是代表和平的象徵，男子認為印度政府無權隨意捕抓鴿子，並將其囚禁起來。

據印度的警方表示，鴿子腳上被發現有腳環，上頭被均刻上代碼，目前已將破解任務交由軍方處理。哈比布拉罕聲稱，被抓捕的鴿子腳環上的編碼只是他的手機號碼，根本不需要大驚小怪的。他還表示鴿子是代表和平的象徵，印度政府無權這樣犧牲無辜生命。

然而，印度政府辯駁鴿子並非首次飛到邊境處，並指出2015年5月時1就在邊境處捕抓1隻白鴿；隔年又有1隻鴿子誤闖邊境被拘留。實際上，無論是否發生間諜鴿子事件，印度和巴基斯坦老早就已成為世代的彼此仇敵。

(中時電子報)