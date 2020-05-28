繼日前新唐科技（4919）可轉債出現競價拍賣上路後，第一家競拍不足額後，豐藝（6189）可轉債採競拍辦理承銷，今（28）競拍結果得標總數量僅3,740張，只達到應拍8,500張的44％，但又有1張烏籠標單，以498元高價得標，遠高於得標均價103.94元。證交所表示，其餘未達此次競價拍賣剩餘的4,760張，將由承銷團依承銷比例認購。

證交所指出，豐藝國內第三次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，該公司辦理競價拍賣張數8,500張，此次參與投標之投標單筆數計201筆，合格標單共192筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於今日經由公開方式完成電腦開標，得標總數量為3,740張。

證交所說，未達本次競價拍賣數量之剩餘部分，將依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，由承銷團依承銷比例認購。今日開標結果最低得標價格101元，最高得標價498元，得標加權平均價103.94元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「豐藝電子股份有限公司」國內第三次無擔保轉換公司債公開承銷價格為101元。

(工商 )