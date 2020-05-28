滯留俄羅斯96名國人前天抵台，在機場初步檢疫後發現9人過去2周出現症狀，其中2人腹瀉，1人呼吸道症狀加上嗅覺異常，6人出現呼吸道症狀。這9名國人都被安排採檢，採檢結果為陰性，其餘87人也接續被安排採檢，採檢結果今出爐。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，其餘87人採檢結果均為陰性。

(中時 )