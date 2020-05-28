俄羅斯返台國人採檢出爐 全團皆陰性 14:132020/05/28 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我滯留在俄羅斯96人返台，最後一波檢測，也是全 部陰性。（資料照片 陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留俄羅斯96名國人前天抵台，在機場初步檢疫後發現9人過去2周出現症狀，其中2人腹瀉，1人呼吸道症狀加上嗅覺異常，6人出現呼吸道症狀。這9名國人都被安排採檢，採檢結果為陰性，其餘87人也接續被安排採檢，採檢結果今出爐。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，其餘87人採檢結果均為陰性。 (中時 ) #採檢結果 #俄羅斯 #出爐 #96 #國人 #新冠肺炎 也許您會感興趣 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 好市多洗衣精自爆...成藍色瀑布 8千人崩潰：受害者＋1 - 生活 唐綺陽洩天機 2020下半年運勢出爐 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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