中國人大將通過「港版國安法」，香港民運面臨嚴峻考驗，也讓各界議論台灣對於港人庇護機制是否足夠。民進黨立委王定宇今陪同一名來台受庇護的香港勇武派抗爭者Genius（化名）舉行記者會，Genius表示，來台後所受到協助相當足夠，也尊重並遵守台灣的規定。王定宇指出，台灣協助受迫害的香港勇武派來台是現在進行式，顯示目前「港澳條例」授權已確實在執行且足夠。

去年香港「反送中」運動後，蔡政府表達撐香港立場，蔡英文總統昨重申照顧香港人決心不變，將由行政院組成專案，對港人提出人道救援行動方案，仍遭外界質疑，現行法規對於港人庇護制度模糊不清，無法實質提供遭迫害的港人協助。

王定宇今陪同去年12月來台接受庇護的香港勇武派青年Genius舉辦記者會，Genius以蒙面、戴墨鏡的放事，分享台灣政府提供的協助。Genius說，來台後就獲得居留、就學等協助，並非外傳「不理他們」。

Genius說，來台後受到協助的資源已經足夠，不需要再多，況且，每個國家都有不同法律規範，他身為「客人」，尊重台灣的作法。

王定宇表示，現行「港澳條例」第18條，針對因政治因素的港人提供協助，援引該條例提供Genius與他的「勇武小隊」夥伴7名來台協助，證明目前港澳條例授權事足夠的，也確實在執行，但因為是以非官方管道進行，細節不方便透露。

(中時 )