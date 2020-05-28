台灣新冠疫情連續多天零確認，有賴國人對於防疫的積極投入，有效抑止疫情擴散。大台北房仲第一品牌永慶房屋為保護客戶和員工，自農曆春節之後就實施一連串防疫措施，大台北各行政區各店更積極防疫，並協助在地提供最大支援，面對後疫情時代，全力挺「加零」對抗疫情從你我做起。

永慶房屋同仁協助與中山區江寧里徐信洲里長發放防疫物資

捐助近150頂防疫帳篷 破1.2萬罐酒精 陪伴在地攜手守護家園

永慶房屋業管部謝志傑經理說明：「永慶房屋在大台北地區深耕服務，不論鄰里大小事，只要有需求，永慶人都會全力支援！今年防疫為在地重要大事，永慶房屋義不容辭全力協助，應各大校園及社區鄰里需求，協助捐助近150頂防疫帳篷、破1.2萬罐罐酒精，幫助學校團體做量測體溫、消毒前哨站的佈署，並已在大台北地區共計超過百處校園、鄰里完成佈署。5月適逢國中教育會考，天氣炎熱，防疫帳篷讓協助量測體溫的工作人員有陰涼處可完成工作，永慶也感到相當榮幸。

永慶房屋防疫帳篷助校園測量體溫抗疫

協助在地大樓社區設置消毒點 隨時隨地一起抗疫

永慶房屋同仁不只購、售屋專業諮詢服務，更也落實回饋鄰里需求，深耕在地幫助居民一同經營美好生活。本次新冠肺炎疫情，大台北各店也也投入在地宣導防疫作業，更主動支援，不僅贊助，更協助發送或設置消毒點，為在地防疫盡力。

永慶房屋大安區店長蔡鎮鴻帶領旗下同仁，主動協助社區大樓設置消毒點，讓里民隨時隨地可使用酒精，做好防第一線。熱心主動的服務態度也深獲和安里里長翁德東讚賞：「永慶房屋的同仁都很主動積極，平常各大節日都主動幫忙，陪伴鄰里同歡。這次疫情更是第一個站出來提出設置酒精放置處，讓里民可以放心使用。不僅協助防疫，這次疫情讓每年熱鬧的母親節活動暫時取消，幸好有永慶房屋為媽媽們準備許多康乃馨，讓里民自由來索取，真的很貼心。接下來的報稅，永慶更提供諮詢服務，是我們在地不可或缺的一份子。」

大安區和安里翁德東里長讚賞永慶房屋積極、主動 是在地好鄰居

永慶房屋陪在地鄰里社區一起超前部署

2019年永慶房屋協助大台北地區各大節日如：母親節、中秋、中元節或是學校團體活動等重要在地大事，協辦超過兩百場活動、支援近萬頂帳篷，以圓滿的精神，陪伴在地。今年度疫情擾亂生活步調，但永慶房屋始終堅持服務在地初衷，各種大小節日、在地防疫宣導、發送物資，亦或是即將來到的報稅諮詢，有需求時，永慶一直都在！

永慶房屋協助在地防疫超前部署

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(中時電子報)