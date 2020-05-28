油價要5連漲！由於國際原油續升，國內汽柴油價下週一預估可能大漲1.1元及0.9元，95無鉛汽油牌價上看22.2元。但是此漲幅因為已觸及國內「亞鄰最低價」緊箍咒，所以實際不會調那麼高，但民眾還是最好抓緊時間在周日前加滿油箱比較保險。

由於美國本土鑽井數續創歷史低量、油國依進度減產，國際原油繼續爬升。最新中東指標原油均價來到34.17美元，加計匯率後較上週生2.3％，但依浮動油價調整機制作業，汽油每公升只會小漲0.3元。但是因為本週中油調價時觸及亞洲鄰國最低價原則，只調0.5元，尚有0.8元未反映。經合算後，變成下周每公升漲幅跑到1.1元。

在不考慮亞鄰原則下，下周一中油的95無鉛牌價應該要掛22.2元、超級柴油18元，會是1個月來油價連5漲。

不過目前我們離亞臨中南韓油價僅0.1元，估計它們本周會往上調，如此國內油價就有反映空間，不過實際漲多少得看週六當地牌價動向而定。下週國內油價調幅從0.1元到1.1元都有可能。

值得關注的是，這兩天美國原油、汽油庫存的增幅超過預期，經濟解封後復甦希望也受到打擊，油價又有回挫跡象。國際預測機構已經預測價格可能回到「2」字頭，這對開車族是好消息。

(中時 )