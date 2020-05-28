中央流行疫情指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，國內已連續46天無土本病例，截至目前累計通報71,581例，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，420人解除隔離，目前僅剩14人其餘持續住院隔離中。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除了精神病房探視放寛外，若住院超過7天以上病患，可放寛探視，1天可以有一個時段，一組2個人為限，以顧及其心理需求。

(中時 )