探病放寛！指揮中心：住院一周病患 最多2人探視 14:172020/05/28 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連46天無本土病例，指揮中心宣布住院一周病患放寛探視。(圖/截自疾管署直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，國內已連續46天無土本病例，截至目前累計通報71,581例，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，420人解除隔離，目前僅剩14人其餘持續住院隔離中。 疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除了精神病房探視放寛外，若住院超過7天以上病患，可放寛探視，1天可以有一個時段，一組2個人為限，以顧及其心理需求。 (中時 ) #放寛 #住院 #零確診 #本土病例 #探視 也許您會感興趣 推薦閱讀 台壽：保單健檢 掌握安、穩、傳 04:102020/05/25 金融．稅務 今起放寬精神科病房探視 各行各業依風險條件逐步調整 14:132020/05/25 生活 今天確診持續加零 居家隔離者也歸零 15:482020/05/25 生活 行政院：最快6月7日可以正常生活 邊境仍嚴防 13:592020/05/26 政治 連44日無本土病例 指揮中心宣布6月7日國內全面解封 14:282020/05/26 生活 防疫「內鬆外緊」 6／7起擴大鬆綁防疫規範 14:332020/05/26 生活 何鴻燊晚年住院 傳醫療費近40億台幣 23:562020/05/26 兩岸 今天零確診 連45天無本土病例 14:482020/05/27 生活 《獵奇筆記》千年古墓出土 驚見46少女赤身殉葬 18:022020/05/27 歷史 連7天零確診 國內46天無本土病例 13:492020/05/28 生活 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 好市多洗衣精自爆...成藍色瀑布 8千人崩潰：受害者＋1 - 生活 唐綺陽洩天機 2020下半年運勢出爐 - 生活 30秒被打暈 太極大師絕招「閃電五連鞭」曝光網跪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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