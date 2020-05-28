衛福部長陳時中今(28)日表示，國內今日無新增病例，無本土病例的天數邁入46天。昨(27)日新增185例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,581例(含70,616例排除)。

陳時中表示，全國維持441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，420人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計5,709,022例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,727,153例、巴西391,222例、俄羅斯370,680例、英國267,240例及西班牙236,769例為多；病例中354,094例死亡，以美國101,575例、英國37,460例、義大利33,072例、法國28,596例及西班牙27,118例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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