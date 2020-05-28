宅配通（2642）28日股東會通過今年配發股利1.2元。該公司受惠宅經濟，今年首季獲利5,454萬元，年增44.55％，EPS0.57元， 優於市場預期，第二季獲利估會更好，還有第四季全年最大旺季，全年獲利估會有大幅增長。

宅配通去年營收37.13億元，獲利1.62億元，EPS1.69元，今年因為新冠肺炎讓電商業務成長加速，公司承接的電商平台貨物約占營收三成，但實際與電商有關的貨載多很多，現在小農也透過網路銷售產品，另外透過超商代收代送的貨物，很多都是網購商品，由於第二季是傳統旺季，有端午節大檔期，夏季高價冷藏貨也開始增多，估業績表現會更好。

新冠肺炎改變民眾消費習慣，電商業務激增，讓宅配市場淡旺季越來越不明顯，第四季有雙十一與雙十二，估計是業績表現最好第一季。

宅配通今日董事會將除息交易日訂在6月15日，最後過戶日為6月16日，股票於6月17日~6月21日停止過戶，除息基準日為6月21日，現金股利發放日訂在7月1日。

(工商 )