隨著疫情趨緩，新光三越、遠百等端午禮盒預購亦陸續登場，有別於以往總有不少進口禮盒，今年則幾乎全數本土品牌商品；新光三越以粽子、麵線、甜點等三大主軸匯聚75項禮品，並同步於線上APP、電商推出55項禮品提供預購，其中更不乏有網紅品牌，預期在疫後買氣回升帶動下目標衝出4%成長。

而遠百也在總經理徐雪芳親自嚴選下推出台北台南遠東飯店精選肉粽，且呼應蔬食愛好者推出蔬心坊蔬食粽，以及農曆年大搶購的林聰明沙鍋魚頭禮盒備具矚目，遠百強調，為了在後疫情時期讓消費者購買更安心，並提供預約開車取貨，以及滿3000元即可免費享宅配到家等服務。

新光三越近期對應疫情趨緩，除了推出精省券與購物送餐飲券等優惠促銷，端午節檔期更特別精選專屬禮品，包括應景老字號經典或創意粽，以及呼應閏四月推出的豬腳麵線，與年輕族群最愛的療癒系甜品等，彙集75款嚴選端午禮盒，其中更有多達8成初登場新品及11款獨家精選禮盒，而線上APP更規劃三大主題包括粽禮盒、麵線禮盒與日本靜岡香菇等，電商beauty STAGE美麗台則有31款端午禮品，三管通路齊賣！

新光三越指出，延續近年廣受民眾歡迎的嚴選在地老店、自組名粽禮盒，今年網羅5大地方老店名粽，包括海瑞摃丸－龍丸粽、竹南懷舊肉粽、大甲王記－荷葉雞腿粽、高雄龐家肉粽 與屏東熊家豬腳粽，再搭配萬華惠安四神湯打造全台獨家粽子禮盒。至於20款APP獨家販售則有丞昀「干味鰻滿荷香粽」、網路名店果貿吳媽家與千拌麵「千歲豬腳麵線禮盒」等。

遠百指出，後疫情時期，消費者購物除了電商訂購，近三周以來，已回籠至實體商場選購，儘管停館時間相對減短，但總體消費力與疫情前買氣相當，此次端午節禮盒預購也延續疫情期間的零接觸消費服務，包括宅配到府與開車取貨等，均有助買氣再推升。

(工商 )