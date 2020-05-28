台北文華東方酒店27日傳出將大量解僱212名勞工，台北市勞動局局長陳信瑜表示，經查系統，台北文華東方酒店已在昨晚6時56分透過線上通報系統通報，將在6月7日資遣212人，她強調，依照時間來看，未符合應在60天前提出的規定。

台北文華東方酒店以開泰豐國際股份有限公司作為勞工保險的投保單位，總投保單位人數為863人，在飯店部門約有500多名員工，按照通報計畫，預計在6月7日資遣212人。

依照大量解僱法規定，同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在500人以上者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數5分之1或單日逾80人，或是同一事業單位於60日內解僱勞工逾200人或單日逾100人，應在解僱日起60日前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。

陳信瑜指出，經查目前沒有勞資爭議的申訴協調事件，而台北文華東方酒店在3月27日至5月27日，已陸續提出資遣通報總計約39個人，而這些資遣通報都是符合就業服務法等相關程序。

至於大量解僱212人的部分，陳信瑜強調，若以6月7日為解僱時點，就會違反大量解僱法第17條規定「應於60天前提出計畫」，針對這點，可依法開罰10萬至50萬元罰鍰。

陳信瑜呼籲，台北文華東方酒店應尋求其他企業紓困方案，繼續營運，或者是延後資遣日期以符合法定60天規定；另外，勞動局也接獲消息，在解雇名單中有數名孕婦，也會研究是否違反性別工作平等法相關規定。

針對勞工被資遣後的保障，可向本市就業服務處提出失業給付申請或是參加市府千人防疫就業計畫、安心立即上工計畫，也可運用臺北人力銀行的線上就業博覽會找工作，勞動局也將責成就服處主動入廠提供勞工就業資源協助。

(工商 )