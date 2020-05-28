新冠病毒重創全球經濟，但數據中心、5G通信基地台相關REITs卻在全球市場最慘淡時屢創新高。中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，上述REITs身處雲端商機、在家工作、物聯網等多項趨勢的交匯，是未來不動產投資的「蛋黃區」。而包含REITs在內的實質資產類股，因具備息收穩定優勢，在波動市場中特別受到投資人青睞，尤其目前亞太（不含日本）區實質資產收益率又相對高，成為布局首選。

自從歐美封城後，在家工作漸成市場顯學，對5G需求越來越迫切。陳雯卿以物聯網中各國際企業發展最積極的無人車說明，一台無人車產生的數據資料約等於目前3,000台手機的量。據無人車產業專家預估，未來無人車大規模量產，全球無線數據傳輸量將是現在的40倍，只有5G才能負荷這樣的規格，有鑑於5G基地台的密度需求比4G還高，相關REITs後市表現值得期待。

陳雯卿指出，目前市場波動劇烈，包含REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，無論景氣好壞，都能提供相對穩定現金流，受景氣影響低。此外，多數REITs企業規定，其90％以上收益必須分派給投資者，對於在乎配息的存股族來說，是值得投資的產品。

陳雯卿說，綜觀全球實質資產，以亞太地區實質資產收益率最高。根據彭博於5月8日的統計數字來看，亞太（不含日本）REITs收益率為5.42％，即使亞太公用事業與基礎建設，其收益率都高於亞太股票指數，甚至高於美股、全球股票。

另就人口結構來看，陳雯卿認為，亞太地區是未來全球人口成長重心，截至2030年，全球逾半的超大型城市將集中於此。越多人口，代表越多基礎建設需求，根據全球基礎建設中心2019年資料，預估至2040年，全球基礎建設投資約54％落在亞洲，意即亞太實質資產不僅可帶來較高的收益，也具備長線投資價值。

(工商 )