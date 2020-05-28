暑假台灣即將進入振興階段，蘇揆上午在行政院會裁示中指出，外界質疑紓困亂又慢，但政府「發現金、助貸款、減負擔」3路並進，發現金已嘉惠380人，紓困更達950萬人。

蘇揆表示，現在外界有些人在批評政府紓困亂、慢，其實數據會說話。從4月21日特別條例修正通過迄今，從「發現金、助貸款、減負擔」3路並進，且迅速到位，為受創企業與個人提供及時雨。

蘇揆說，在「發現金」的部分，已發放約7百億元、嘉惠近380萬需要幫助的民眾，同時也讓3萬多家廠商免於倒閉、34萬名員工免於失業。「助貸款」的部分，已核貸約7600億元，幫助超過70萬個個人或企業度過難關；在「減負擔」方面，也已讓超過500萬個個人、家庭、業者減輕負擔。

蘇揆強調，整個來說，政府才用一個多月的時間，就已紓困合計約950萬人，這應該好好對社會各界說明。正因為政府對產業及勞工的種種紓困措施，在穩住就業上，發揮一定效果，所以儘管臺灣4月的失業率雖較為上升，但比起其他國家，升幅相對來得小。

(中時 )