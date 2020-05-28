行政院長蘇貞昌預計下周二舉行振興券記者會，親自對外說明相關細節，民眾黨立委邱臣遠今呼籲政院，振興券發放時間越早越好，最好可以趕上端午連假，帶動內需消費，拖到7月實施太晚。至於有綠委提到，建議提高振興券金額，民眾黨立委張其祿認為，在預算許可前提下，可以評估提高金額，重點是行政程序要簡化，避免再發生紓困萬元之亂。

行政院研擬7月推出振興券，民眾花1000元可以獲得3000元，遭質疑建議比照馬政府發放消費券。邱臣遠表示，振興券必須要好領、好用、額度越高越好，政院現在規畫付1000元領3000元，有民眾陳情認為是排窮，希望政府能夠直接發3000元，盼負責規劃的經濟部從善如流。

對於振興券發放方式，傳出可能透過便利商店、行政機關等，邱臣遠提醒，發放程序一定要簡化，程序太多就會造成亂，千萬要記取紓困萬元之亂教訓，發放及使用規範越簡單越好，以免造成執行層面困擾。

張其祿說，民眾抱怨最多的還是程序問題，過去國民黨提出消費券概念並非不好，呼籲民進黨政府不要因為黨派問題，刻意要用其他方式來比較，相較酷碰券，消費券確實比較能雨露均霑。

有綠委則建議，實體振興券要有小面額，若僅有500元、200元面額，比較不貼近民眾小額消費的習慣，面額應該要生活化；針對振興券面額部分，建議金額可以調高為民眾花1500元，政府發放5000元的方案，這樣民眾比較有感，也比較有帶動消費的效益。

(中時 )