丫頭婚紗照唯美。（LinLi Boutique提供）

詹子晴（丫頭）和警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）情牽9年，28日開心登記結婚，正式升格為人妻。選在28日登記，背後有浪漫原因，她表示：「今天是我們認識9年的日子，還記得當初是在曹格哥家認識，印象很深刻。」有趣的是，丫頭原本想找好友邱勝翊及郭書瑤當見證，但前晚詢問邱勝翊今早是否有工作，他答「想睡美容覺」因此作罷；而郭書瑤剛好在台中拍戲，只能「空中教學」，教丫頭夫妻如何逐步完成登記過程。

丫頭笑說：「好笑的是，今天登記的過程都是郭書瑤教我們的，每一個步驟都清清楚楚的，害我都開始懷疑她是不是結過婚，原來因為她剛好在新戲演一位單親媽媽，這些過程她都剛拍完，所以正好教我們。」至於邱勝翊因美容覺錯過見證好友幸福時刻的機會，丫頭也調皮表示：「他說要睡美容覺，我就決定不打擾他，今天等他起床，再看到這個好消息。」

丫頭先前曾透露，媽媽很反對未婚懷孕，現在登記結婚了，是否趕緊補生子進度？她笑回：「媽媽非常介意我未婚懷孕，就算登記了，還沒宴客就不算，所以還沒打算生小孩，一切的規畫會等到明年宴客完才會開始。」

(中時 )