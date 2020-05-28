傳謝立功接民眾黨祕書長 柯P：這要很正式回答 14:232020/05/28 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（中）28日前往竹子湖親自栽種台灣水韭。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳國民黨籍前移民署長謝立功將加入民眾黨，甚至接任祕書長，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日面對媒體詢問表示，這要很正式的回答。柯雖沒有否認但也未證實。 柯文哲今早出席台灣水韭復育活動，雖未安排受訪，但媒體仍追問謝立功是否入黨、擔任祕書長，柯則不斷回說：「這要花時間解釋、另外找機會講」、「今天先讓我把工作做完。」 活動結束後，柯文哲面對提問，一度想要回應，但被幕僚擋下，柯還說，這要很正式活答的題目，今天不行，會漏掉太多媒體，隨後即搭車離去。 (中時 ) #柯文哲 #祕書長 #民眾黨 #今天 #媒體 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 高雄換陳其邁能解決淹水嗎？網友看法驚人！ - 政治 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 罷韓疑賄選 王淺秋怒問：大家還記得他嗎？ - 政治 被蔣經國日記多次點名！陳菊說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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