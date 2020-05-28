外傳國民黨籍前移民署長謝立功將加入民眾黨，甚至接任祕書長，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日面對媒體詢問表示，這要很正式的回答。柯雖沒有否認但也未證實。

柯文哲今早出席台灣水韭復育活動，雖未安排受訪，但媒體仍追問謝立功是否入黨、擔任祕書長，柯則不斷回說：「這要花時間解釋、另外找機會講」、「今天先讓我把工作做完。」

活動結束後，柯文哲面對提問，一度想要回應，但被幕僚擋下，柯還說，這要很正式活答的題目，今天不行，會漏掉太多媒體，隨後即搭車離去。

(中時 )