為了解事業單位各職類受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年均會辦理「職類別薪資調查」，受回收9691家有效樣本。勞動部今天公布2019年「職類別薪資調查」，其中大學畢業生初任人員起薪達2萬9336元，相較2018年的2萬8849元成長1.69％，其中住宿及餐飲業、支援服務業、教育業及其他服務業均未滿2萬8000元。

據統計指出，截至去年7月工業及服務業受僱員工人數達798.99萬人，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員達224.48萬人；而2019年整體初任人員每人每月經常性薪資平均為2萬8231元，相較2018年增加628元、22.35％，其中又以專業人員的3萬5065元、研究所的3萬4139元、金融及保險業的3萬2076元較高。

統計也發現部分產業為每周工時較高屬「過勞產業」，其中又以住宿及餐飲業的工作時數中未滿40小時及40小時較少，僅有67.78％。

(中時 )