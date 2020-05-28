全台連日大雨，國道1號南下25.1公里處發生轎車自撞事故，整個過程都被後方車輛全程拍下，警消趕到現場救援，所幸駕駛人僅輕微擦傷不須送醫，但因胎紋明顯不足，員警仍依道路交通管理處罰條例，處罰新台幣3000元以上到6000元罰鍰。

賓士車在高速高路因胎紋不足打滑吃罰單。(李文正翻攝)

警方表示，46歲郭姓男子28日凌晨1點多，駕車自濱江交流道上高速公路要往五股，行經南向25.1公里重慶路段時，自外側車道打滑衝向內側，撞擊護欄又彈到外側車道，最後停在中間車道，僅車輛前後受損，郭男有繫安全帶僅受輕傷，並未送醫，酒測值為零。

警方初步檢測車輛，發現輪胎已磨損至磨耗指示點，胎紋明顯不足，警方依規定開罰。並呼籲用路人，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

(中時 )