鬆綁邊境管制救觀光業？指揮中心回應了 14:272020/05/28 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鬆綁邊境管制救觀光業？指揮中心回應了。(中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀光業受新冠肺炎衝擊，文華東方酒店大裁員，甚至傳出可能結束客房營業，對此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體詢問，政府的邊境管制是否要因此調整？指揮官陳時中回稱，他想旅宿業想不論大小型都有受疫情影響，但政府有紓困方案，邊境管制不會因為這樣受影響，該怎樣做才安全就怎樣做，在紓困方面能對業者幫忙，這是兩件事。 連7天零確診？指揮中心最新說明 實聯制指引出爐！個資最多存放28天、只能用在疫調 (中時 ) #邊境管制 #觀光業 #鬆綁 #指揮中心 #回應 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南邀南下 陳時中：有適當安排都想去 13:502020/05/24 生活 開放更多兩岸貨運航班？指揮中心：尚未收到業者申請 14:012020/05/24 生活 開放更多兩岸客機純載貨？指揮中心：研議中 14:162020/05/24 生活 口罩開放外銷 指揮中心：規劃6／1開放實施 14:552020/05/25 生活 三採陰解隔離 病人身心折磨 指揮中心將檢討 15:112020/05/25 生活 還帛琉清白 指揮中心：磐石艦最早發病者在台灣感染 14:102020/05/26 生活 連44日無本土病例 指揮中心宣布6月7日國內全面解封 14:282020/05/26 生活 新聞透視》業配王陳時中 應見好就收 04:102020/05/27 生活新聞 屏基良醫遭無預警解僱 冒雨到疫情指揮中心前陳情 11:392020/05/27 生活 管制餐廳卻開放高鐵飲食 指揮中心：餐廳存有不特定對象 14:582020/05/27 生活 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 好市多洗衣精自爆...成藍色瀑布 8千人崩潰：受害者＋1 - 生活 唐綺陽洩天機 2020下半年運勢出爐 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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