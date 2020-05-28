觀光業受新冠肺炎衝擊，文華東方酒店大裁員，甚至傳出可能結束客房營業，對此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體詢問，政府的邊境管制是否要因此調整？指揮官陳時中回稱，他想旅宿業想不論大小型都有受疫情影響，但政府有紓困方案，邊境管制不會因為這樣受影響，該怎樣做才安全就怎樣做，在紓困方面能對業者幫忙，這是兩件事。

(中時 )