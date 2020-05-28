立法院外交及國防委員會「國防自主資源釋商成效報告」，邀請國防部與空軍進行專案報告。立委質詢空軍勇鷹高級教練原型機首飛，是否會安排在端午節連續假期前，空軍參謀長鄭榮豐表示目前已完成地面動態及靜態測試，將會視天氣狀況安排，國防部軍政副部長張哲平則保守證實，應該在6月下旬，與立委質詢時間相去不遠。

軍方官員表示，漢翔公司研製的勇鷹高級教練機6月首飛計畫不變，高教機的測試進度皆正常，不受疫情影響。據指出，首飛訂在6月下旬，首飛科目已做好規畫，漢翔也將邀蔡英文總統出席。

據指出，首飛科目不會太複雜，起飛離地後，不收起落架，空中繞一圈，高度也有規畫。

據了解，勇鷹高教機於107年3月完成關鍵設計審查，將生產4架原型測試機，包含試飛用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，107年6月1日A1機執行上架組裝，去年9月24日出廠，由蔡總統正式命名「勇鷹號」。

軍方官員表示，勇鷹高教機計畫在今年5月，完成首飛備便審查，6月進行首飛任務。在115年前，將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計畫系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

(中時電子報)