澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周四表示，澳洲的經濟衰退可能不如最初所想的那樣嚴竣，這表示澳洲不太可能需要實施負利率或加碼量化寬鬆（QE）。

洛威在接受國會質詢時表示，澳洲4～6月季度的就業可能僅較去年同期減少15%，減幅小於先前估算的年減20%，因跡象顯示受新冠肺炎疫情影響最大的產業就業增長。

但洛威表示，在通膨溫吞、失業率甚至到明年都將處於高檔的情況下，澳洲經濟前景仍然不明，這表示澳洲利率將長時間維持在歷史低點0.25%不變。

目前為止澳洲的新冠狀病毒累計確診病例略逾7,100人，累計死亡病例為103人，疫情相較其他已開發經濟體輕微許多，使澳洲得已提早重啟經濟。該國政府原先計畫封鎖6個月，但才過不到一半時間就因疫情緩解，已經開始恢復正常生活。

澳洲央行本月初預測今年澳洲經濟將萎縮6%，失業率將升至9%，而直到2020年中，核心通膨都將低於央行設定的2～3%中期目標。

(時報資訊)