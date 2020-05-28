台股早盤持續改寫波段新高，盤中指數來到11087.53點，不過，受到香港國安法造成亞股回檔影響，台股追價買盤力道也相對薄弱下，指數由紅翻黑，終場加權指數下跌70.47點，跌幅0.64％，以10944.19點作收，成交量1703.55億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，觀察大盤融資餘額的變化，本波融資餘額最低為900億元，至本周為止，整體融資餘額已經增加約28％，相較於大盤多段反彈的幅度29％已經相對接近，並且就5月的變化可發現，本月當指數於11000點附近整理時，在指數並無大幅波動下，整體融資增加幅度已經超過10％，顯示近期散戶追買意願強，相對籌碼有逐漸凌亂跡象。

另外，近期香港國安法再度挑起美中貿易衝突，也是不利漲多的股市持續表現，且就量能來看，目前整體短期均量仍維持下滑，市場似乎對於過高的買盤意願不高，且就中長期均線來看，季線、半年線目前仍維持下彎，且半年線約在11171點，指數仍無法克服下，在短線反彈已大且籌碼有點凌亂下，逢高追價需保守。

相較於日前公布4月工業生產統計，製造業生產指數，以及外銷訂單數據，整體表現都是優於預期，但國發會公布的4月景氣報告，景氣亮出卻連續第二個月黃藍燈，另外景氣領先指標跌幅再度擴大，連續六個月累計跌幅直逼7％，為2009年金融海嘯以來最大跌幅，數據並未跟隨回溫，是否顯示景氣仍受疫情干擾，6月初即將公布的製造業PMI指數可以再做觀察，若能持續攀高，對於後續指數往上有很大幫助。

(時報資訊)