中石化(1314)今(28)日舉行股東常會，通過承認108年度財報、108年度盈餘分派每股現金股利0.3元，本次股東會經投票表決，完成修正「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」部分條文，並通過普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證，以及解除第21屆董事競業禁止限制，同時依規定進行第21屆獨立董事乙席之補選，由龍聯建設董事長葉松年出任。

中石化108年合併營收為296.24億元，稅後淨利為17.34億元，獲利較107年度減少60%，中石化表示，受大陸新產能持續投放、供應偏鬆，加上中美貿易衝突延燒，皆對下游市場需求造成衝擊，影響產品售價及銷量，導致己內醯胺(CPL)系列產品獲利較上年度減少24.45億元；另一主力產品丙烯(月青)(AN)亦因貿易衝突致市場終端需求放緩，在與原料價差縮窄情況下，獲利較107年度減少7.61億元。

惟中石化108年度業外收益因金融資產評價利益增加，雖有資產減損損失提列，但整體營業外收益仍較上一年度增加6.71億元，年成長率為42%。

中石化自2018年起，以拓展「石化事業」及「土地開發」雙主軸為經營方針，在石化事業發展策略上，包含持續優化現有營運能力、開創多元高值新產品、發展新技術、建立海外一體化生產基地、打造AI智能管理系統。中石化表示，近年在石化事業上積極開發精細化工產品，並佈局打入電子半導體及生物材料供應鏈，突破石化在台灣的發展限制，開創石化產業第二核心，建立長期穩健的營運利基、提高競爭優勢。

在土地開發方面，透過國內開發案及活化公司土地資產、投資海內外具土地開發潛力的地區、發展符合環保、節能、吸碳的綠色建築商品，冀能創造股東、企業及社會三贏的新局。

(時報資訊)