南亞科(2408)今日舉行2020年股東常會，通過每股現金股利分派約1.506元，預定7月2日除息，現金股利發放日為7月24日。

針對產業景氣，南亞科表示，整體DRAM市況仍需密切觀察新冠肺炎疫情及中美貿易戰對總體經濟環境影響，短期來看，因疫情影響，居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通設備等市場DRAM需求增加，智慧型手機及車用市場需求相對疲弱。

第二季若歐美等疫情改善，市況有機會由動盪轉趨穩健。展望下半年，若歐美疫情持續發展至第三季，將影響全球經濟及就業率，下半年市況趨緩。

南亞科今日股東會通過現金股利總額為46億元，因員工執行認股權憑證增加，致參加分派股數增加為30億5466萬餘股，故調整每股現金股利分派金額為1.50589546元，實際每股股利將依除息公告日之股份總數計算。

南亞科去年度股利支出總額為46億元，配息率47%；每股配息約1.506元，以今日收盤股價60.9元計，現金股利殖利率約2.5%。

(時報資訊)