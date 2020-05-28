※警語：文章內容為作者自行研究紀錄。僅供參考，無買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負擔盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。

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是什麼樣的ETF可以一次囊括這麼多家炙手可熱的公司股份？

答案就是VanEck Vectors 視頻遊戲和電競ETF(ESPO)

圖片來源: MoneyDJ

成立於2018/10/16，是一檔專注於投資與電競軟硬體公司、串流媒體服務與遊戲開發商的ETF，所選的公司至少必須從電競相關領域中取得一半的收入才算符合條件。

今年以來，這檔ETF逆勢上漲20.76%

相比於S&P500目前仍有8.17%的跌幅，表現相當亮麗。主要原因當然還是居家隔離讓大家在家悶得發慌，使得遊戲需求大增，相關產業也跟著一起上漲。

不過，除了有在美股中上市的公司，投資人要涉獵那麼多國家與領域的公司是比較麻煩的。

持有ETF的好處就是一次可以買進一籃子優質公司，將資金分配在這些具有創新能力，並且市場發展前景相當大的公司上。

持股分布

美國公司佔比最大為36.63%，日本21.62%，中國17.17%

圖片來源: MoneyDJ

前十大持股公司

這檔ETF按市值加權，每檔持股的比重不得超過8%，按季度進行重組，目前持有25檔持股。

除了耳熟能詳的公司外，這檔ETF也有持股電競聯賽的營運商。

圖片來源: MoneyDJ

電競產業是非常蓬勃發展中的產業，我們從2017年就開始追蹤，我記得那時候還寫了一篇跟PUBG有關的文章來結合《創新的兩難》這本書 (連結)，內容提到PUBG創造了一個新的遊戲模式，但是並不一定走得長久。類似的後起之秀，例如APEX反而有後來居上的態勢。

觀察電競市場的發展，統計數據顯示(下圖)，2017年全球電競市場的營收約6.55億美元，到2022年將會成長到17.9億美元，年複合成長率達到22.3%。其中亞洲和北美是最大的電競市場，亞洲幾乎佔了電競市場50%的收入，絕對不可小覷。

所以，如果你是一位投資者，也是一位電競玩家，不妨將這檔ETF納入你的觀察清單吧！

圖片來源: statista

本文由PressPlay專欄作家Jenny授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)