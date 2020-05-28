無黨籍的陳福成認為，縣府不要講的不清不楚就要議員接受。（呂妍庭攝）

藍營縣議員詹琬蓁開門見山，直接建議定期會再審查。（呂妍庭攝）

綠營林緗亭認為，相關組織調整安排應一併讓縣長說明清楚。（呂妍庭攝）

藍營縣議員王啟澧則說，縣府連11萬的建設都沒辦法做了，還要支出成本成立新的處？如因人設事，真的沒必要。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁為強化青年及勞工就業發展，將進行組織微調，新增勞工暨青年發展處，28日上午提案送臨時會聯審，遭多位議員質疑是疊床架屋，業務多所重疊卻需要多支出人事費、業務費，主張退回，在場綠營議員則主張保留，經過一番討論，最後主席陳柏麟裁示退回，留到定期會聽完縣長報告再審。

藍營議員包括詹琬蓁、王啟澧、吳思蓉和無黨籍的陳福成、蔡奇璋皆說縣府要新增的勞工暨青年發展處，3個處只是把社會局勞工行政科、勞資關係科移入，僅新增一個青年發展科，卻要新增辦公室、處長、副處長等人事，不符合比例原則，要求退回。

詹琬蓁開門見山，直接建議定期會再審查，質疑縣府說要用超徵稅款去支應，應再說明清楚。王啟澧則說，縣府連11萬的建設都沒辦法做了，還要支出成本成立新的處？指嘉縣財政這麼差，行政效率也差，如果因人設事，就真的沒必要。雖陳柏麟建議先保留提案，但詹琬蓁、陳福成、蔡奇璋等人都要求直接退回，等定期會再討論。

何子凡說，照顧青年發展用意很好，但如果真的關心勞工，目前兩個科在社會局底下還是可以發揮功能，青年發展科同樣設在社會局底下也可以，所以在縣長未說明前，議會持保留態度。綠營議員林秀琴主張保留，建議讓縣長報告再討論，綠營林緗亭也說，成立新的處必須考量有沒有必要性和急迫性，另長照業務聽說也要併入衛生局，應一併讓縣長說明清楚。

陳福成強調，縣府不要講的不清不楚就要議員接受。蔡奇璋認為，要成立這個處有一定其用意，如果對縣政有幫忙，絕對要支持，但先請縣長來報告，讓大家了解成立的目的、好處，最後陳柏麟裁示退回，留待下月定期會縣長報告再審。

(中時 )