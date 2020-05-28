華為禁令引爆外資對台股權王台積電，將大幅下修資本支出疑慮，使周四台積電開高震盪殺低，並牽引電子股同樣殺低，使加權指數也開高低，迄終場陸續跌破年線與萬一兩道關卡。不過，盤面上仍有個領先盤勢發展，無畏指數大震盪，包括觀光旅遊、飯店、網通及宅經濟等相關概念股，仍有大漲榮面演出。

極短線力挺多方陣營的重量級集團股，包括日月光投控、聯電、廣達、中華電、中鋼、南亞科與長榮海運等。不過，台積電、聯發科、台達電、第一金、和碩、統一、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、國泰金、富邦、兆豐金、中信金、長榮航、華航、仁寶、友達及群創等權值多表現疲軟，係指數承壓主因。

迄收盤的加權指數報跌70.47點，為10944.19點，跌破萬一與年線等關卡，單日跌幅0.64%，成交1703.56億元。市場開高殺低除華為禁令負面效應持續發酵外，大陸兩會今將拍板港版國安法，勢將進一步引爆中美關係緊張升溫，係外資等法人腳底抹油先溜為上策遠因。

店頭市場方面，前波主流生技族群短線雖跌深反彈，但上檔反壓仍不宜輕忽；而電子、紡纖、觀光、電機等類股指數走疲，使盤勢同樣開高震盪殺低，指數收跌0.18%，報146.53點，成交483.56億元。

美股電子盤方面，重啟經濟活動仍支撐短多投資信心，因此，道瓊期指目前臉色紅潤，暫報大漲236點，漲幅0.92%；另標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，現下也暫報上漲0.47%、0.11%及1.07%。

亞股方面，日股受惠日本將全境解封而大漲逾2%，另外，澳洲、上海A股、新加坡、菲律賓、越南、泰國、印尼與印度等新興市場，也都臉色頗佳。即便港股面臨大陸將通過港版國安法，目前也暫報下挫0.27%，餘如南韓、馬來西亞及大陸深圳A、B股，則臉色不佳。

業內人士指出，台積短線再度失守年線與萬一等關卡，顯示該兩道中多關卡站穩不易，仍需時間去沈澱前波套牢的諸多籌碼，另外，外資下修台積電資本支出，是否有錯看之疑慮，目前尚未獲台積公司的回應，唯就台積在高階領域的晶圓代工商機，仍穩如泰山來看，不排除外資未來或仍有認錯可能，在國家隊法人短期始終支撐台股下，大盤後市不必過分看淡。

(工商 )