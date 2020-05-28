狗是人類最忠實的朋友，這句話真的在美國威斯康辛的一戶人家驗證！美國一名退役消防員被診斷罹患胰腺癌，這段期間，除了親友為他加油打氣，更令人感動的是，飼養的愛犬勝寸步不離守在他身旁，連最後的時刻來臨時，一人一狗也在同一天上天國相聚！

據《kare11》報導，這名叫做丹尼爾(DanielHove)的男子，在空軍退役後就投入消防員的工作，他和家裡飼養的拉布拉多犬加納（Gunner）有著密不可分的關係，平時總是形影不離，但是丹尼爾在2011年10月，他被確診罹患胰腺癌，不得不在隔年退休，接著進行多次化療和手術。

當丹尼爾的身體逐漸變得虛弱時，除了親友的照顧外，這隻11歲的拉不拉多更是陪伴在身旁，專注著丹尼爾的一舉一動。根據丹尼爾的女兒海瑟(HeatherNicoletti)表示，父親和加納一直都是彼此最好的朋友，總是互相陪伴，自從丹尼爾生病後，加納的身體也開始走下坡。

5月18日這天，他們帶著加納看獸醫，獸醫表示氏時候讓加納「安靜的睡去」，加納回到主人身邊趴下沒多久就過世了。然而，就在加納離開後的1個半小時，丹尼爾也跟著與世長辭，海瑟認為，加納離不開丹尼爾，所以選擇一起離去，海瑟感到欣慰的是，父親和加納不需要互相道別，因為他們會到天堂繼續相聚。

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(中時電子報)