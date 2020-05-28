《花帔阿獺》是以金門特有保育類動物歐亞水獺為主角的3D立體動畫影片。（金門縣文化局提供）

由金門縣文化局補助拍攝，以金門特有保育類動物歐亞水獺為主角的3D立體動畫影片《花帔阿獺》，展現融合花帔、風獅爺、閩南建築及著名景點的多元在地元素，導演楊仁賢獲得第61屆中國文藝獎的文藝獎章肯定。

目前正在拍攝第3集的《花帔阿獺》，在第一主角歐亞水獺擔綱演出下，將金門民俗相傳可以驅邪避凶的花帔和傳統聚落守護神風獅爺、閩南建築及許多著名景點融合在一起，讓在地風土民情、地理風貌洋溢在充滿奇幻異想的劇情中，討喜有趣的萌主角，加上生動配音及道地「金門話」，呈現多樣的地方文化內涵和張力。

其中，《花帔阿獺1》影片還特別邀請前總統馬英九夫人周美青為劇中2隻水獺主角之一的「小金」配音，讓這部寓教於樂，十分金門的本土動畫片更加有聲有色。

導演楊仁賢早期從事代工動畫，曾參與製作迪士尼動畫長片及影集《獅子王》、《美人魚》等膾炙人口的影片。2000年起開始朝向原創立體動畫創作，並於2014年執導台灣首部3D立體動畫電影《桃蛙源記》，這部影片以《青蛙總動員》片名在中國大陸放映，連續3周進入中國電影10大排行榜，創下1600多萬人民幣票房，寫下台灣動畫片在對岸上映的最佳票房紀錄。

楊仁賢連年為籌措龐大的製作資金，四處接案補貼經費缺口，甚至遠赴日本與手塚治虫製作公司進行跨國專案合作。從事30多年動畫的他對此次獲獎，只以「得意時處之以淡，失意時處之以志」來提醒自己。

他的最終夢想是將《花帔阿獺》1、2、3集的系列短片串聯成1部能上院線的動畫電影，同時發展出電影動漫IP及周邊商品，也讓金門瀕絕保育類動物水獺的故事傳揚出去，讓更多人了解和愛護自然生態資源。

(中時 )