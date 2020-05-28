連日豪雨，台中公園二棵約15年的榕樹27日晚上倒了，中市建設局立即派員清理，至28日中午，已完全清理乾淨。（中市警局第二分局提供／黃國峰台中傳真）

連日豪雨，台中公園二棵約15年的榕樹27日晚上倒了，中市建設局半夜立即派員清理， 28日上午並請吊車協助吊運大型樹幹。（中市警局第二分局提供／黃國峰台中傳真）

受滯留梅雨鋒面與西南氣流夾擊，全台連日豪雨，台中公園二顆樹齡約15年的大榕樹，疑因連日豪雨，土石鬆軟，27日晚倒塌在公園旁人行道，中市警局第二分局公園派出所員警巡邏時發現，立即封鎖現場，並通知建設局人員處理，直至28日中午已將路樹殘骸移除，恢復通行，幸未造成人員傷害。

台中市警局第二分局公園派出所副所長莊誌哲及巡佐湯朝盛27日晚上10點在園區巡邏時，發現公園思恩堂旁有2棵大型路樹倒塌橫跨於雙十路人行道上，幸好當時深夜，未有人車受到波及，但當心行人沒注意，立即返所拿交通錐及連桿來封鎖人行道，以維護民眾行的安全。

公園所表示，擔心民眾未注意闖入，警方冒雨在場警戒，建設局也半夜就派員到場清理倒塌的榕樹，據查，榕樹為淺根植物，因連日大雨，造成表層土石鬆軟，二棵約15年的榕樹，樹根抓不住土石而傾倒，由於樹形巨大，工作人員先將樹木分鋸成小塊，以利運送，截至中午已完全排除，恢復通行。

警方呼籲，連日豪雨，民眾外出需特別注意安全，並應盡可能避開大型招牌及路樹旁，以維護自身安全。

(中時 )