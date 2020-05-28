我國自製的雄二、雄三飛彈性能優越，已在之前的誤射事件意外獲得驗證，國防部這時侯花大錢採購性能相近的美製魚叉飛彈，說出來的理由笑死人，產能不足不會增加生產線嗎？非要外購打擊自製武器嗎？國防部實在不老實，特別是蔡總統一再強調國防要自主，國防部竟然敢打總統一耳光，根本就是無視總統的統帥權。

要知道本土化是社會主流，如果台灣沒有相關的技術與能力就算了，明明我們會做，而且做得不比美國差，為何要捨近求遠？難道中間有什麼不可告人的隱情？如果是要交保護費，就老老實實跟國人講。我們被美國人勒索也不是第一次，蔣經國當年被一個美國大使當面羞辱還不是得唾面自乾，只能晚上回家寫日記大駡發洩清緒，這就是現實。

國防部沒有什麼好騙的，不必用欺侮中科院的小把戲當藉口。當年我們求美國人賣我們魚叉飛彈，美國人推三阻四，逼得我們自立自強，好不容易我們站起來了，結果連自己人都不挺，幫美國人修理台灣人。國防部愧對昔日為了飛彈自主流血流汗的前輩先烈，有這種國防部台灣前途堪慮。

(中時電子報)