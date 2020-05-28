「豪華湖畔Villa」祭出旅展價。(圖/業者提供)

乘坐竹筏穿梭於水田之上，讓旅客體驗親手種植「輪傘莎草」的樂趣。(圖/業者提供)

今年夏天不能去童玩節就來綠舞吧！宜蘭綠舞國際觀光飯店6月1日起至6月30日止推出「2020宜蘭綠舞春夏線上旅展」活動，超值一泊二食住宿券及雙人餐券，每人入住含精緻早餐最低不到2,000元！另單筆購買住宿券，即可抽豪華湖畔Ｖilla平日住宿券1張；單筆購買豪華湖畔Villa住宿券達9張即再加贈1張，相當於36折！

至今年10月31日前，憑春夏線上旅展票券入住，再加贈最受親子歡迎的日式經典浴衣及和菓子體驗(共價值NT$999／人)， 旅客可漫步在美麗園區內留影、跟著老師體驗日式手作和菓子的樂趣，享受全包式渡假假期，來綠舞「一站式」玩好玩滿！詳情請上2020宜蘭綠舞春夏線上旅展專區搶購。

綠舞國際觀光飯店佔地5.75公頃，結合觀光飯店、景觀Villa、日式主題園區、風呂藥浴，為親近大自然、遠離塵囂的好去處。此次推出限時春夏旅展，提供不同需求旅客有別以往的多元選擇。年度最優惠、下殺至49折的「玥-山景雙人客房一泊二食」NT$6,500（原價NT$13,156，含兩客早餐及指定午或晚餐二選一）；家庭出遊、好友團聚則推薦「嵐-山景四人房」NT$7,999（原價NT$13,530，含四客早餐），每人入住含早一睌NT$2,000有找，更是實惠之選！

而想要享受獨立隱私空間，則推薦全園區最划算「豪華湖畔Villa」，線上旅展價僅需NT$21,700（原價NT$55,000），相當39折即能坐擁55坪獨立庭院的獨棟Villa、享受紅檜木獨立浴池、徜徉在慵懶放鬆的度假氛圍中。

餐飲則是推出「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂泳池共用券」2組優惠套票NT$3,600（原價NT$7,512），旅客可持券至館內蝶舞咖啡廳或舞饌日式料理享用主廚薈萃在地當季食材的的風格美饌，再前往風呂浴場滋潤身心、到戶外泳池盡享歡樂時光；遊園、泡湯、饗美饌不必花大錢就能一起滿足，高CP值下殺48折！

若想要暢玩美麗日式景觀庭園，可以選擇「幸福綠舞1150專案」NT$1,150（原價NT$2,096），旅客可以在園區內享受浴衣體驗、文創DIY活動，還有專人拍攝紀念照，為旅途增添美好回憶。

另外，日式主題園區自6月6日起推出房客限定「HELLO！舞動水田」輪傘莎草種植體驗活動，輪傘莎草是常用於點綴庭園及景觀美化的水生植物。透過從水生植物講解課程、寫許願小卡，再乘坐竹筏穿梭於水田之上，讓旅客體驗親手種植「輪傘莎草」的樂趣。體驗活動課程每日開課，乘船體驗價599／人，8月31日前入住房客再享75折優惠。讓全家開心出遊又寓教於樂！

(工商 )