中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣沒必要卑躬屈膝地參與WHA，但卻要帶著貢獻進去。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

今天國民黨召開記者會，質疑政府各部會對弱勢族群的紓困方案有差別待遇，並主張對身障者紓困補助應加碼到3萬元，隨後中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體提及此事，詢問是否加碼，衛福部長陳時中回稱政府有多重補助方案，有需要可以另案再談。

國民黨在記者會上質疑，衛福部所編之紓困方案，僅補助社福團體員工加班費以及水、電等維持費，金額過低無助於社福團體持續推動社福工作，相較之下，文化部的紓困方案，每一個團體最高可申請高達250萬元的紓困補助，再加上衛福部規定必須在五年內承接過政府委辦業務的社福團體才能申請，更造成許多小型社福團體無法申請，這種種限制與門檻，都突顯衛福部輕忽社福團體的紓困需求。

國民黨還指出，目前給予身心障礙者的紓困補助，就只有加發每月1500元、共三個月的補助，相較之下，其他低薪勞工、運輸業者、農漁民都有一萬到三萬元不等的補助。

陳時中回稱，政府會視需要情況討論，不管衛福部或勞動部都有不同補助，對身障者個人除了一個月1500元，也不排除適用擴大或增列紓困，兩者可以併行，至於勞動部有安心就業方案和及時上工方案補助，所以有多重的補助，看起來沒有一筆大的補助，但其實根據不同情況有不同補助，實際上有紓困需要可以另外另案再談。

(中時 )