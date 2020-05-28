Janet和李霈瑜呼籲粉絲力行每日垃圾減量，環保愛地球。（Discovery提供）

你能想像這樣的大海嗎？跟著Janet、大霈一起一件好事救海洋｜TLC 旅遊生活頻道

6／8世界海洋日即將來臨，演藝圈與「海」最密不可分的謝怡芬(Janet)」及李霈瑜(大霈)為Discovery「一件好事救海洋」拍攝海洋公益短片，不僅下水化身海中美麗的魚兒，更以第一人稱角度感同身受海洋生物所面臨的困境，原本自在優游，卻被大批丟入水中的塑料垃圾逐漸包圍，在水中被垃圾纏繞的Janet和大霈感到困惑、不安、無助，瞬間秒懂海洋生物的苦，浮上水面後不禁感概反思「我們願意為海洋做什麼？」

因此，Janet、大霈義不容辭擔起Discovery「一件好事救海洋」海洋守護總召的重責大任，呼籲粉絲力行每日垃圾減量，也宣告8月15日（六）@基隆潮境公園 Discovery「一件好事救海洋」淨灘淨海行動正式開放報名，號召全台進階潛水員淨海總動員，不只為海洋盡份心力，更為台灣創下金氏世界紀錄！

此外，因應世界海洋日，6月份Discovery／TLC／動物星球頻道推出《海洋日特輯》，由TLC旅遊生活頻道率先響應，將於6／1起每週一晚上7點播出《水下三十米》、《瘋台灣》，邀觀眾跟隨兩位美女主持人一覽台灣海洋之美，喚起每個粉絲心中的愛海魂！

身為Discovery海洋守護總召，從拍攝《瘋台灣》跟《水下三十米》以來，淨灘以及淨海早已是Janet和大霈生活的一部分，此次拍攝公益短片，徜徉在泳池中，身旁卻被滿滿的塑料包圍，猶如海洋生物看著自己的家園被人類垃圾一點一滴地侵蝕，深刻感受到海洋正因為人類行為一天一天死亡。因《水下三十米》潛遍世界的大霈，雖看過無數水下美景，但卻是首次在水下感受被垃圾包圍的感覺，震撼的衝擊讓她更嚴格要求自己實行無塑生活；從小就在海邊長大，就連結婚也是大海見證的Janet感概地說：「希望Egan長大也能看見一樣美麗的海，從海洋得到正面幸福的力量。」為了海洋、為了下一代，與大霈齊呼籲粉絲日常減塑、回收、再利用，期望公益短片能讓大家意識到海洋正面臨的危機。

拍攝期間，Janet、大霈被問到覺得自己最像什麼海洋生物，大霈二話不說大喊「海龜」，原來是因為海龜愛吃、愛睡覺，完全就是防疫時期的生活模式；Janet則表示自己像企鵝，笑稱企鵝是一夫一妻制，不像海龜那麼累，現在的生活也像企鵝家庭一樣，跟老公兩人輪流工作、照顧小孩。

Janet拍攝《瘋台灣》多年來，帶領許多朋友一同欣賞台灣海洋的美麗，呈現台灣海洋最好的那一面給大家，但事實上，鏡頭之外，總是有大量的垃圾浮在海面上，讓Janet總覺無奈，因此，Janet只要拍攝結束，一定會「保持習慣」，將附近垃圾拾起，她說：「這是從小就開始培養的習慣，現在也是這麼教導Egan。」而TLC另一位金鐘主持，大霈本就是眾人皆知的無塑代表，出門一定自備環保用品、嚴格到「逼迫」家人一起，不惜因此與家人衝突。大霈表示拍攝《水下三十米》時，讓她印象深刻的就是，發現一整片被內衣褲覆蓋的珊瑚正逐漸白化死亡，儘管發現時立即清除，卻也改變不了海底生態遭受破壞的痕跡。

Discovery「一件好事救海洋」全台淨灘、淨海保育行動將與基隆市政府合作，於基隆潮境公園舉辦，當天會串聯全台六大知名潛點，邀請所有民眾加入「陸上淨灘、水下淨海」行列，一同打破金氏世界紀錄。此外，兩位贊助商夥伴 - 玉山銀行全體員工將響應淨灘活動；南港輪胎也計畫將部分海廢重新設計為環保藝術品，賦予海廢新生命。更多精彩節目及活動報名詳情，請參考「Discovery一件好事救海洋」FB活動頁。

(中時 )