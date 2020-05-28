狗狗果真是人類最好的朋友！美國一隻毛小孩康納（Gunner），用盡一生陪伴主人，在主人霍夫（Daniel Hove） 臨終前，一直守候在病榻旁，只是康納的身體也不好，比主人早一步撒手人寰，1.5小時之後，霍夫也離世，一起到天國續人犬緣。霍夫的女兒將父親與康納的故事在電視台分享，感動不少人。

據《kare11》報導，這則故事發生在美國威斯康辛州，霍夫曾在空軍服役，退役後任職於消防隊，身邊除了有家人，還有愛犬康納陪伴，生活過得相當充實，

霍夫2011年10月被診斷出罹患胰臟癌，化療期間，康納始終陪伴在身旁，不僅是好朋友、一起到處走， 甚至連情緒也都彼此影響，霍夫煩躁，狗狗心情就不好，或許如此，霍夫病情惡化後，康納也跟著開始生病。

霍夫的女兒說，5 月18日發現康納體力開始衰退帶去看獸醫，獸醫要他們讓康納「安靜睡著離開」，回到主人身邊趴下沒多久就過世了。

就在康納離世1個半小時之後，主人霍夫也跟著病世，女兒說：「很欣慰他們不用忍受看著對方離去的痛苦，康納不能沒有我的父親，我想牠選擇隨他而去」。

(中時電子報)