葉姓男子去年6月不滿陳姓毒友持鐵鎚到他家樓下高嚷「還錢」，竟拿武士刀猛砍，下手凶狠導致陳男頸部中4刀、脖子幾乎1／3被砍斷，失血過多休克死亡，桃園地院28日宣判，非法持槍部分判3月、可易科罰金以1千元折算1日，殺人則重判16年，全案仍可上訴，到庭聽判的葉未有太大情緒，主動伸手讓法警戴上手銬離庭，陳男家屬則無法接受，將待收到判決書後和律師研議是否上訴。

同為31歲的葉男和陳男經常一起吸毒，疑因毒品買賣問題發生爭吵，去年6月23日凌晨搭計程車到葉家巷口大聲咆哮：「你給我下來！」與祖母同住的葉男不滿陳男的叫囂聲讓老人家受驚，從家中拿出2001年從網路購入的武士刀朝陳男揮砍。

陳男見狀轉身往巷口逃，但葉男緊追在後，不但砍掉陳的手指，更砍中陳的脖子，陳男身負重傷，才跑了10公尺就因傷重倒臥血泊之中，警方獲報出動快打部隊，消防員也到場救援，驚見陳男的脖子幾乎被砍斷，已無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

陳男左頸被砍中4刀，脖子被砍斷1／3快斷頭，靜脈斷裂大量出血，當場就因失血過多休克死亡，葉男向警方自首，也坦承犯行，遭收押至今，28日在法警戒護下到庭聽判，桃院依殺人罪判16年、違反持武士刀部分則依槍砲彈藥刀械管制條例判3月。

(中時 )