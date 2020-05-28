儘管美中緊張局勢升高，但重啟經濟帶來的樂觀氣氛仍主導市場走向，美東時間周四清晨美股道瓊指數與標普500指數期貨上漲，那斯達克指數期貨在平盤附近狹幅波動。

在北京將通過香港國安法前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三正式宣布國務院認定香港不再享有中國的自治權。此舉可能衝擊香港特別行政區與美國建立的優惠貿易關係，並觸發美國對中國官員與企業的制裁。

不畏美中緊張局勢持續升高，目前道瓊指數期貨上漲244點或0.97%，為25,781點。標普500指數期貨漲0.49%，那斯達克100指數期貨漲0.1%。美股期貨的表現預告周四現貨市場可望延續本周以來的強勁升勢。

投資人看好社會持續解封將帶動經濟復甦，由銀行股領軍，周三道瓊指數大漲553.16點或2.21%，為25,548.27點。標普500指數勁揚1.48%，為3,036.13點，為3月5日來首度收在3000點之上。那斯達克指數漲0.77%，收在9,412.36點。

本周以來道瓊指數、標普500與那斯達克指數已分別上漲4.4%、2.7%與0.9%。本周道指可望創下截自4月18日止當周以來最大單周漲幅。

(時報資訊)