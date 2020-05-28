大聯盟提議球員大幅減薪，越高薪砍越多，球員工會相當不滿也不願接受，預計將提出對應措施，要求將官方規劃的82場拉長到100場，並按照比例領取薪資。這樣至少還可拿到6成多的薪水，不會像大聯盟提議的頂級球員只能領回2成多。

球員工會執行委員會8位球員之一、華盛頓國民隊王牌投薛爾瑟（Max Scherzer）在推特上表示，不接受大聯盟提議的大幅減薪，工會將繼續努力，讓球員獲得按比例分配的薪水。他強調，與其他球員討論最新的局勢後，大家認為沒有必要接受大聯盟進一步減薪的提議。

工會表示，如果打82場比賽，天使隊明星外野手卓奧特按比例可獲得1900餘萬美元薪水，若按大聯盟的提議只剩不到600萬美元。儘管對大批低薪球員而言，減薪幅度並不算太嚴重，但工會的反彈卻很直接也很強烈。

針對球員對減薪的反彈，大聯盟也擔心如果打100場以上，球季勢必拉長，如果發生第二波新冠肺炎疫情，可能連電視轉播權利金都泡湯，屆時將陷入更大的困境。

(中時 )