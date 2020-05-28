希斯萊傑在《黑暗騎士》飾演「小丑」，有神乎其技的狂放演出。（華納兄弟提供）

由克里斯多夫諾蘭執導的「黑暗騎士三部曲」將於明天（5月29日）連同IMAX版本一起重返大銀幕，有別於以往超級英雄電影的固定公式，重視「真實」的諾蘭打造出一位貼近人性的蝙蝠俠，其中《黑暗騎士》更是全球影迷認證IMDb票選榜上第三名的史詩級巨作。

三部曲盛大重映的消息一出，眾多粉絲激動表示：「看不膩的完美神作重回影院，必須朝聖」、「可以在大銀幕上再看到希斯萊傑一定會哭」、「好久沒看電影了，影院級的視聽震撼無可取代，我還不看爆！」這次重映也是唯一能在大銀幕上欣賞影史經典三部曲的機會，希望它所代表的「在黑暗中也要看見光的精神」，能帶領觀眾一起重回戲院享受久違的感官震撼。此次傳奇遇上經典的大銀幕重映，全台戲院也大規模支持，加入重映的戲院多達76家。

「黑暗騎士三部曲」改編自DC經典漫畫角色蝙蝠俠，首部曲《蝙蝠俠：開戰時刻》打破一成不變的英雄主義，讓我們看見布魯斯韋恩徘徊在恐懼與復仇之間的掙扎。連恩尼遜飾演的「忍者大師」，不僅訓練布魯斯成為武術高手，還幫他克服了心魔，但也在彼此信念衝突之下，從布魯斯的精神導師轉變成可怕的敵手。而克利斯汀貝爾飾演的「蝙蝠俠」布魯斯韋恩，不僅深入刻劃他的心路歷程與道德信條，完美詮釋一名英雄會經歷的各種矛盾和選擇，成為許多人心目中最迷人的蝙蝠俠，也讓《蝙蝠俠：開戰時刻》成為經典的英雄起源故事。

第二部《黑暗騎士》透過經典反派角色小丑不斷地製造混亂，掀起恐慌的風暴，他操弄人性善惡於股掌間，一再考驗著蝙蝠俠自我信念與私刑正義的底線。當年希斯萊傑飾演的「小丑」神乎其技的狂放演出，連克利斯汀貝爾都深感佩服：「他慫恿我，堅持要我拳拳到肉地打他，他是最優秀的演員，完全投入於角色之中，是最棒也最可敬的對手。」生動入魂的精湛演技，讓希斯萊傑的「小丑」一角成為電影史上首位拿到小金人的漫畫角色。而去年同樣以小丑一角廣受好評，拿下奧斯卡及金球獎雙影帝的瓦昆菲尼克斯，也在美國演藝工會頒獎典禮上感性地向他致敬：「我能獲獎，正是因為我站在我最喜愛的演員的肩膀上—他就是希斯萊傑。」

最終章《黑暗騎士：黎明昇起》集結了更多DC漫畫的經典人物以及明星卡司，由湯姆哈迪飾演的「班恩」智勇雙全，為完成忍者大師的歷史大業精心策劃完美的劫城計劃，其強大堅韌更幾乎擊潰蝙蝠俠。被面罩遮去大半張臉的湯姆哈迪只能用眼神和嗓音來表達情緒，效果卻讓導演諾蘭讚不絕口：「湯姆可以只用他的眼神演戲，他演得真好，讓班恩如此嚇人。」此外由安海瑟威飾演的「貓女」性感又俏皮，單槍匹馬闖入韋恩豪宅當面盜走布魯斯母親的珍珠項鍊，結下倆人亦敵亦友的不解之緣，為憂鬱的蝙蝠俠帶來不少活力與亮點。小安在片中展現俐落武打身手，成果讓她十分驕傲的說：「和體型比我大3倍的男星對打，是我從影以來最有成就感的一刻。」連導演諾蘭都打包票：「安海瑟威穿高跟鞋的打鬥戲都是真的！」加上喬瑟夫高登拉維特飾演的「羅賓」、席尼墨菲飾演的「稻草人」和瑪莉詠柯蒂亞飾演的「塔莉亞」，堅強的卡司陣容齊聚，獻出氣勢磅礡的《黑暗騎士：黎明昇起》史詩最終章。

「黑暗騎士三部曲」在導演克里斯多夫諾蘭別出心裁的改編下，不僅對英雄和罪犯有著寫實的刻劃，更有實力派演員非凡出色的演技加持，以及極具震撼力的視覺呈現，再再都為英雄電影開創了劃時代的全新格局，正如諾蘭表示：「三部曲裡面的正反派角色都有著舉足輕重的地位，帶領觀眾看到蝙蝠俠的不同面向，我在『黑暗騎士三部曲』上花了快十年時間，這是我人生中最重要的時期，也是一段最奇妙的旅程。」在近期疫情趨緩的時刻，以影院級的影音效果，享受經典的「黑暗騎士三部曲」，就是我們重回電影院一起凝聚情感的最佳理由。《蝙蝠俠：開戰時刻》、《黑暗騎士》、《黑暗騎士：黎明昇起》三部電影將於明天（5月29日）同步大銀幕經典重現，IMAX版本也同步回歸。

(中時 )