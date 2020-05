View this post on Instagram

5/28 不知道登記要準備什麼,前一天半夜兩個人東奔西跑的🙈忙到凌晨五點 進入人妻俱樂部好興奮,請學姐們多多指教☺️ 以後訂位我是王太太了, 哇嗚好奇怪的感覺呀!