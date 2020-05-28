女星ㄚ頭（詹子晴）今與警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）登記結婚，小倆口愛情長跑9年，雖然中間短暫分開近2年，不過兩人最終仍走到一起，正式成為夫妻，而William不只在ㄚ頭生日派對上求婚，他日前在節目上被拱求婚時，更是直白吐3字閃炸。

詹子晴與William愛得大方，兩人也會登上節目分享戀愛點滴，而小倆口去年登上《小明星大跟班》時，William更透露他為了辦讓人印象深刻的婚禮，還和好友合開一家活動公司，讓ㄚ頭聽了露出嬌羞笑容。

主持人吳宗憲與Sandy更是直接請王惟立現場求婚，雖然他只吐一句「結婚嗎」，還讓ㄚ頭直呼：「你看！他就是這樣不浪漫」，不過兩人互動就像老夫老妻，雙方一來一往更是逗樂全場。

而ㄚ頭今（28日）報喜與王惟立登記結婚，同時，今天還是兩人認識9年的日子，也讓結婚紀念日更有意義，詹子晴興奮自己加入「人妻俱樂部」，她更直呼：「以後訂位我是王太太了，哇嗚好奇怪的感覺呀！」實在甜翻。

【完整版】憲神開示！愛情長跑為何對結婚猶豫不決？2019.05.09小明星大跟班。（內容從12分4秒處開始）

(中時電子報)