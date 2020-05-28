第一季因氧化鋅價格下跌，導致虧損的電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯(6581)董事長林明儒，28日在股東會上指出，鋼聯已在4月起調高集塵灰、污染土壤處理費價格，加上鋅價也出現反彈，第二季營運將好轉，可望由虧轉盈。

鋼聯28日的股東會，通過了去年度盈餘分配案，稅後淨利3.98億元，EPS3.58元，每股配發現金股利2.6元。

鋼聯指出，今年以來受新冠疫情影響，國際鋅金屬庫存量大增，鋅價一度挫至低點1800美元，近期回升至1900美元，但相較去年高點3000美元、均價2700美元，跌幅仍高達3成。而這也是造成今年首季虧損461萬元，每股虧損0.04元，為上市掛牌以來首次出現單季營運虧損。

為擴大營運規模，林明儒指出，鋼聯已提出環評變更申請，增加其他廢棄物來源以充份利用剩餘產能；其中，包括清除再利用國內多處棄置場所集塵灰來源，這不僅對環境保護作出貢獻更可活化國土資源，完成變更後預計於第四季將有機會擴增其他廢棄物料源。

另外，鋼聯也計畫建置陸域風力發電機，預計今年下半年完成相關程序後進行規劃。

除此之外，林明儒指出，鋼聯100%轉投資子公司「台鋼資源」，將跨足爐碴再利用產製綠色環保建材。台鋼已正式營運，目前持續調整優化生產線，預計於年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條拉高處理量能，針對安定化後的爐碴，目前也已與下游廠商陸續完成簽約並開始供貨；此外，廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，今年下半年就可啟用。

(工商 )