台灣新冠肺炎疫情趨緩，各研究團隊積極研發有效治療藥物。長庚團隊終找到了，抑制病毒能力可達90％至98％，研究符合開發為治療產品的藥物條件，預計6月招商技轉，最快年底可望上市。

針對長庚研究團隊研發出可治療武肺的藥物，指揮中心指揮官陳時中今下午記者會表示，對於有新的治療研究非常高興，而往後藥物研發須符合衛福部食品藥物管理署（TFDA）相關程序。

長庚大學、長庚醫院、中研院研究員馬徹、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，4月初宣布從確診個案身上找出25株人類單株抗體，將可作為研發新冠肺炎的治療、篩檢工具。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如證實，研究團隊經細胞實驗發現，有一株抗體具有阻斷新冠病毒進入人體的功能，抑制病毒能力達90％至98％，而且對武漢株、美國株、歐洲株、埃及株都具有相同中和效果，以各種不同的免疫方法進行抗體效能驗證都證實有效，是最具潛力的單株抗體藥物，將以此進行治療型藥物開發。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎說，有別多數藥物開發曠日廢時，又可能面臨毒性等問題，抗體藥物是使用來自人類的抗體物質，具有高度專一性，可專一辨識病毒並予以抑制或消滅，較不會影響正常的健康細胞，並可降低副作用的產生及大幅縮短藥物研發的時間。

黃冠穎指出，新冠病毒仍肆虐全球，目前疫情雖有稍緩，但有國外專家預言新冠病毒到冬季時仍會捲土重來，甚至也有專家認為新冠病毒會像流感一樣每年流行，因此研發治療藥物刻不容緩。

長庚醫院表示，團隊找出這株單株抗體後，預計6月開始招商技轉，進行進一步試驗並量產，若一切順利，最快年底有機會上市。

(中時 )