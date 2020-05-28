隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心更研擬下個月大規模解禁，為了振興低迷許久的國內景氣，交通部提出振興觀光措施，國泰金(2882)、國建(2501)與國泰醫院共同宣布，霖園集團旗下16家公司，在國內疫情穩定下一同響應、鼓勵員工用實際行動為國內旅遊盡一份心力，4.4億元年度旅遊預算全改國旅，為提振國內經濟景氣盡企業責任。

國泰金指出，董事長蔡宏圖心繫新冠肺炎疫情對全球造成的影響，除響應政府政策落實防疫措施，在國內疫情逐漸趨穩下也率先鼓勵霖園集團旗下所有企業員工，用實際行動，將原定每年編列的員工獎勵國外旅遊預算全數投入國內，希望藉由國泰的拋磚引玉，一同為景氣挹注活水。

國泰金將集結集團旗下16家公司的年度員工旅遊、績優獎勵國內外旅遊、職工福利會的旅遊金等年度預算來投入國旅，期待透過集團力量，為國旅及經濟注入點燃動力的火種。目前霖園集團旗逾5萬多名員工，年度旅遊預算逾4.4億元，原旅遊行程皆有國外選項，但因近期國內疫情逐趨穩定，國泰內部有共通默契全數改為國內旅遊，用行動、消費力，力挺國內觀光相關產業。

(時報資訊)