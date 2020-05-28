行政院長蘇貞昌今天在院會聽取勞動部及文化部相關報告，其中蘇揆要求勞動部所提「應屆畢業青年就業措施」還要再行補充說明，而文化部原提「國家語言研究發展中心設置條例」草案並未通過。

勞動部長許銘春4月在行政院紓困記者會提出，為協助今年畢業的新鮮人進入職場，規劃自就業安定基金編列60億元預算，凡企業每僱用1名新鮮人，每月可補助1.2萬元，共計12個月。

不過，這項方案經勞動部調整，變成雇主僱用青年薪資達2.8萬元以上，每滿3個月一次發給2萬元，最長12個月，每僱用1人最高補助8萬元。外界質疑大縮水，且該方案還要「視青年就業情勢啟動」才實施，何時上路沒有明確時間。

對於雇主補助縮水，勞動部次長林三貴說明，在經費有限之下，用在青年身上跟補助雇主，都要一起衡平考量，不能全部補助雇主，有部分經費應直接用在應屆畢業生，所以第一階段是鼓勵青年來就業，另一部分可能則是針對想對技能多一點學習的畢業生，由勞動部提供一些訓練計畫 。最後，給雇主的僱用獎勵雖有必要，但實施時機很重要，要看就業情勢，才會推出鼓勵雇主釋放就業機會的措施。

對於勞動部把單一方案變成「衝就業」、「練專長」、「興僱用」共6項措施。蘇揆聽取報告後，指示勞動部仔細盤點相關方案，下次院會再提出簡報。

至於文化部的「國家語言研究發展中心設置條例」草案未通過，文化部人文及出版司長陳瑩芳表示，蘇揆非常重視語言保存，認為語言就是文化，蘇揆只是希望文化部就細節部分加入務實做法，然後跟各部會研商。她說，語言的保存，尤其要注重生活上語言使用及環境的營造。

(中時 )