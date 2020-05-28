新聞局長黃國瑋說，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。（陳世宗攝）

《遠見》雜誌全國縣市長民調今天出爐！市議員周永鴻與李天生、曾朝榮、蔡耀頡、張家銨、江肇國、蔡成圭28日聯合質詢，批市府施政毫無章法，只會「逢龍必反」、「龍規燕不隨」，民調比鄰居「苗栗國」還低；副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力。

周永鴻指出，2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果今天公布，台中市長盧秀燕率領的市府團隊施政分數全國敬陪末座；市議員蔡耀頡質詢在座市府官員，覺得施政及格的可以舉手，結果居然只有1／4左右的官員舉手。台中市民縱使一向對施政有高標準，盧秀燕帶領的市府敬陪末座，還是第一次發生。

周永鴻表示，台中市府施政在盧秀燕上台後，只會「逢龍必反」、「龍規燕不隨」，把林佳龍時期的重大建設與規劃擱置或轉向，卻沒有做出實績；預算遠比隔壁被諷刺為「苗栗國」的苗栗縣多，民調還落居其後。

副市長令狐榮達表示，每份民調市府都會作為參考依據，繼續努力。市府新聞局長黃國瑋說，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力回應市民期待。

黃國瑋強調，盧市長上任後專注推動市政，延宕12年的大智路今年8月即將打通，等了20年的水湳國際會展中心去年動工，6年3度流標的綠美圖也在去年動工。不僅如此，盧市長更將公托公幼倍增視為最重要的政見之一，公幼4年內將新設180班，要讓年輕人願生樂養，市府將持續努力，提供市民更好的生活品質。

(中時 )