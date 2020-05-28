國立故宮博物院28日表示，深耕數位領域多年，成果豐碩，多方面進行館際合作，讓故宮典藏資源達到最大教育推廣效益。最新開幕之「亞熱帶花園—故宮X陶博 聯合彩繪陶瓷特展」由故宮與新北市立鶯歌陶瓷博物館共同主辦，國立歷史博物館協辦，透過陶博館及史博館所典藏的陶瓷器、當代藝術家作品，以及故宮享譽國際之新媒體藝術成果，呈現彩繪陶瓷的歷史源流及多元風貌。

故宮表示，展場規劃有時光機記憶、揚帆渡海、彩光閃閃、亞熱帶花園、故宮風華（新媒體藝術展）五大展區，從新石器時代彩陶源流、17世紀彩陶興盛時期下的東西交流、臺灣民窯彩繪、鶯歌仿古彩繪，以及當代藝術家的創意研發等脈絡，完整地敘述彩繪陶瓷之古往今來。

故宮指出，新媒體藝術展區為豐富的陶瓷器展品外一大亮點，取材自清代〈磁胎洋彩錦上添花玲瓏套瓶〉的「顏色之樹」服裝顏色偵測裝置，可萃取觀眾身上服裝的色調及花樣，產生專屬個人的大型彩繪拼貼瓶影像。

故宮也提到，「故宮典藏陶瓷電子書」則是如同陶瓷器的多寶格，匯聚古人獨具匠心之作品，以浮空觸控（leap motion）方式，讓觀眾能仔細品味古文物所蘊藏的時代美學；為呼應展覽花園氛圍，以郎世寧〈畫仙萼長春〉為發想的「春生」體感互動裝置讓觀眾可與畫中花鳥進行互動，倘佯於畫家筆下東西方藝術交匯融合的生態情景。

故宮表示，展覽亦特別為親子觀眾提供「神奇百駿」大型數位互動投影牆，於探索展區彩繪陶瓷器的繽紛色彩後，亦可親身提筆彩繪出屬於自己的駿馬、駿犬，與古代畫家一同共創藝術。

故宮說明，本次展覽因應疫情，入館均有實施測量額溫、佩戴口罩，以及「實名制」登記等防疫措施，並加強館內環境、展件的消毒及人流控管，請民眾安心出遊到訪，享受防疫不防藝的文化藝術饗宴。

(工商 )