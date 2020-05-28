國票金控舉行法人說明會，今年以來不畏肺炎疫情衝擊，自結前四個月稅後淨利8.27億元，年成長1.6％，且為15家上市櫃金控公司中，4家年成長仍正數公司之一，對於法人關切樂天國際商業銀行開業時程，國票金董事長魏啟林表示，待完成籌設並向金管會申請核發營業執照後，預期下半年可正式營業。

魏啟林指出，與日本樂天銀行共同設立的樂天國際商業銀行，最新進度是已完成公司設立登記，目前仍持續進行籌設工作，所有系統的建置及測試均非常順利進行，尤其最重要的資安部份，更全力要求達到最高的國際級標準。後續待完成籌設，並向金管會申請核發營業執照，預期可在今年下半年正式營業。

國票金控發言人暨副總經理邱銘恩說明，今年1至4月稅後盈餘8.27億元，較2019年同期成長1.6％，每股稅後盈餘（EPS）0.29元，每股淨值為12.54元，不受疫情影響，獲利維持穩定。獲利表現主要得力於子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP業務，使得票券收益成長，並持續建置外幣債部位，外幣債部位的養券收入，隨降息逐漸顯現，加以實現買賣斷利益，票券子公司獲利表現，優於去年同期。

國票金4月底自結每股淨值12.54元，股價11.5元左右，股價淨值比（P／B）仍低。邱銘恩強調，國票金估算現金股利殖利率約6％，未來股利政策仍維持以多配發現金股利為優先考量。旗下子公司的國際票券今年前四月稅後盈餘8.59億元，年成長23.42％，每股稅後盈餘0.55元，另子公司國票證券前四個月稅後盈餘1.52億元，較去年略減。

(工商 )